Cristiano Ronaldo ovacionado em restaurante depois da vitória da Juventus

Depois de mais um dia de glória na Liga dos Campeões, com um hat trick frente ao Atlético Madrid que colocou a Juventus nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi saudado num restaurante em Turim por vários adeptos.

A vitória por 3-0 frente aos colchoneros saiu na integra dos pés do português, muito aplaudido pelos fãs que se encontravam presentes no mesmo estabelecimento onde o português jantou a seguir ao jogo, que era decisivo para as aspirações da vecchia signora.

Na passada terça-feira, a Juventus precisava de uma grande noite europeia, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, depois da derrota por 2-0 no estádio do Atlético Madrid.

As esperanças dos adeptos recaíam sobre Cristiano Ronaldo, que disse presente e apontou todos os golos da equipa italiana, O português é o jogador com mais remates certeiros na história da Liga dos Campeões, com 124. Lionel Messi tem 106 e ainda vai entrar em campo esta quarta-feira, contra o Lyon.