Cristiano Ronaldo na seleção só em 2019

Cristiano Ronaldo só voltará a vestir a camisola da seleção nacional portuguesa em 2019. O capitão da equipa das quinas, sabe o DN, foi devidamente autorizado por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e pelo selecionador, Fernando Santos, a faltar aos compromissos de Portugal em outubro e novembro.

Em setembro, Cristiano Ronaldo também não foi convocado para os encontros com a Croácia (1-1) e Itália (1-0), este último na primeira jornada da Liga das Nações. Na altura, o craque português ficou de fora por estar em período de adaptação na Juventus.

Estas ausências, ao que o DN apurou, não significam que Cristiano Ronaldo esteja a reconsiderar a sua posição na seleção nacional.

Assim, o avançado português vai falhar, pelo menos, quatro jogos, em outubro e novembro. A 11 deste mês, para a Liga das Nações, Portugal joga na Polónia. Três dias depois, a seleção nacional joga um particular em Glasgow, frente à Escócia. Em novembro, vêm os segundos jogos do grupo 3 da Liga das Nações: em Milão com a Itália, dia 17 de novembro, e dia 20 em Guimarães, com a Polónia.

Fernando Santos divulga esta quinta-feira, às 12:30, a lista de convocados para os próximos compromissos da seleção nacional.