Cristiano Ronaldo já chegou a Turim

Cristiano Ronaldo fintou os adeptos e chegou um dia mais cedo a Turim. O melhor jogador do mundo aterrou esta tarde de domingo, pouco depois das 16.30, no aeroporto de C aselle e seguiu depois para o Hotel Golden Palace, onde aguardará pelos exames médicos.

Segundo soube o DN, o clube esperava que o jogador chegasse apenas na segunda-feira e já tinha um plano de segurança para o resguardar dos mais de cinco mil adeptos esperados no aeroporto para o receber. O que acabou por não ser necessário, já que CR7 chegou um dia antes.

Ronaldo chegou acompanhado da mãe, Dolores Aveiro, do filho mais velho, Cristianinho e da namorada, Georgina Rodrigues Rodriguez.

A apresentação do português, que trocou o Real Madrid pela Juventus, numa transferência de mais de 100 milhões de euros, será na segunda-feira, às 18.30 (17.30, em Portugal).

A Juventus fez questão de mostrar o momento da aterragem.