Ronaldo e Mourinho também mandam mensagem a Casillas

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, desejou a recuperação rápida do guarda-redes Iker Casillas, seu antigo companheiro de equipa no Real Madrid, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

"Muita força, amigo. Espero que recuperes rápido", colocou o avançado da Juventus na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia tirada na altura em que os dois jogadores ainda representavam o clube de Madrid.

Também José Mourinho deixou uma mensagem de força a Iker Casillas. No caso do treinador, que comandou o guarda-redes espanhol no Real Madrid, a mensagem foi transmitida ao próprio através de Luís Gonçalves, o diretor-geral do futebol do FC Porto.

Foram várias as personalidades individuais e coletivas do mundo do desporto e enviar força e mensagem de rápida recuperação a Casillas. Deco, Figo, Nadal, Gasol, Sergio Ramos, De Gea ou Neur, bem como o Inter, o Milan, o Real Madrid, o Barcelona, o Benfica, o Sporting e a seleção nacional portuguesa foram algumas delas.

Iker Casillas sofreu um enfarte no final do treino matinal do FC Porto e foi internado num hospital privado do Porto. O FC Porto já informou que o guarda-redes se encontra "estável" e livre de perigo.

"A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", diz a nota do FC Porto publicada no site oficial.

Iker Casillas tem 37 anos e está no FC Porto desde 2015, tendo ingressado no clube nortenho na mesma época em que Julen Lopetegui assumiu o comando técnico.

O espanhol, natural de Móstoles (Madrid), renovou este ano, em março, por mais uma época, com outra de opção, pelo FC Porto. Além dos dragões, só conheceu outro clube, o Real Madrid, onde se estreou com 18 anos em 1998.