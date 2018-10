Cristiano Ronaldo bisa e oferece vitória à Juventus

Desta vez foram dois. Dois golos de Ronaldo no triunfo, por 2-1, da Juventus em casa do Empoli, este sábado, na jornada 10 do Calcio. O capitão português empatou o jogo aos 54 minutos de grande penalidade e fez o 2-1 aos 70' num míssil com efeito. Um golaço!

Depois do empate com o Nápoles havia expectativa para ver o que ia dar o jogo com o Empoli. E a equipa da casa até se colocou em vantagem aos 28 minutos, com um golo de Caputo, mas depois CR7 tomou conta do jogo.

Aos 54 minutos, Dybala sofreu um penálti e CR7 converteu-o com distinção. Foi o primeiro golo da marca dos onze metros pela equipa de Turim. Depois aos 70 minutos, o génio de Ronaldo veio ao de cima. O português recebeu a bola antes da grande área, fez mira à baliza e rematou em arco e com efeito, com a bola a fugir do guarda-redes Provedel. Um golaço do capitão português, que assim completou a reviravolta para a Juventus. Cancelo não saiu do banco.

CR7 leva agora sete golos em 10 jogos da liga italiana - este foi o sétimo nos últimos sete jogos - e está agora em segundo lugar na lista de melhores marcadores, apenas atrás de Piatek (Lazio), que tem nove.

A Juve voltou assim aos triunfos na liga italiana e lidera confortavelmente a classificação com 28 pontos. Já o Empoli, está em zona de descida, com seis pontos, a dois da linha de água.

CR7: "Não me lembro bem do segundo golo"

No rescaldo do encontro, Cristiano Ronaldo, afirmou não se recordar bem do segundo golo..."Não me lembro muito bem do segundo golo, foi uma ação muito rápida e acho que foi um grande golo", disse o português, citado pela Gazzetta dello Sport.

De resto, a vida tem corrido bem à equipa de Turim: "Tem sido uma semana muito importante, acho que a equipa está bem. Com o Manchester United demos uma resposta fantástica e, hoje, provámos ser uma grande equipa."

Resultados da 10ª jornada:

Atalanta-Parma, 3-0

Empoli-Juventus

Torino-Fiorentina, às 19.30 horas

Este domingo

Sassuolo-Bolonha

Cagliari-Chievo Verona

Génova-Udinese

SPAL-Frosinone

AC Milan-Sampdoria

Nápoles-AS Roma

Esta segunda-feira

Lazio-Inter Milão

Confira aqui a classificação da Série A