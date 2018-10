Cristiano Ronaldo bisa e a Juventus vence o Empoli

Desta vez foram dois. Dois golos de Ronaldo no triunfo, por 2-1, da Juventus em casa do Empoli, este sábado, na jornada 10 do Calcio. O capitão português empatou o jogo aos 54 minutos de grande penalidade e fez o 2-1 aos 70' num míssil com efeito. Um golaço! CR7 leva agora sete golos em 10 jogos da liga italiana.

Jogos da 10ª jornada:

Atalanta-Parma, 3-0

Empoli-Juventus

Torino-Fiorentina, às 19.30 horas

Este domingo

Sassuolo-Bolonha

Cagliari-Chievo Verona

Génova-Udinese

SPAL-Frosinone

AC Milan-Sampdoria

Nápoles-AS Roma

Esta segunda-feira

Lazio-Inter Milão

