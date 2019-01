Cristián Borja com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros

Cristián Borja é oficialmente jogador do Sporting. A SAD leonina confirmou esta quarta-feira a contratação do defesa-esquerdo colombiano, de 25 anos, aos mexicanos do Toluca, tendo assinado um contrato válido até 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Borja, que irá envergar a camisola 26 dos leões, foi duas vezes internacional pela Colômbia e chega a Alvalade para concorrer com Jefferson por um lugar no onze, isto tendo em conta que deverá estar iminente a transferência de Marcos Acuña para o Zenit.

O jogador foi formado no Cortuluá, tendo ainda representado o Santa Fé. Em 2017 mudou-se para o futebol mexicano, onde fez 41 jogos ao serviço do Deportivo de Toluca.