Coreias debatem no final de outubro candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos de 2032

Coreias vão avançar com projeto para ligar ferrovia e rede viária

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul deverão reunir-se no final de outubro para discutirem planos para uma candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos de 2032.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela agência de notícias Associated Press (AP). O encontro vem na sequência de um acordo alcançado em setembro entre os líderes dos dois países.

"O Norte e o Sul acordaram em discutir a questão da candidatura conjunta Norte-Sul para os Jogos Olímpicos de Verão de 2032 no final do mês no gabinete de ligação", pode ler-se num comunicado divulgado depois da reunião e citado pelo canal de televisão France 24.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre esta reunião.

A concretizar-se, esta candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos de Verão de 2032 significaria um nível extraordinário de cooperação entre as duas Coreias, que não têm meios formais de contacto regular e tecnicamente ainda estão em situação de conflito.

Recorde-se que os dois países participaram este ano nos Jogos Olímpicos de Inverno em Peyongchang com uma equipa conjunta, mais concretamente na modalidade de hóquei no gelo feminino. Os atletas dos dois países desfilaram também em conjunto na cerimónia de abertura com uma bandeira da unificação da península.

Desde então, as duas Coreias formaram equipas conjuntas para o campeonato do mundo de ténis de mesa, promovido pela Federação Internacional de Ténis de Mesa, que este ano se realizou entre 29 de abril e 06 de maio em Halmstad, na Suécia, bem como nos jogos asiáticos, que este ano decorreram na Indonésia entre 18 de agosto e 02 de setembro. Realizaram-se também partidas de basquetebol amigáveis entre os dois países em Pyongyang.