Coreia do Sul, de Paulo Bento, empata com o Panamá

Coreia do Sul de Paulo Bento empata com o Chile

A Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, empatou esta terça-feira 2-2 com o Panamá, em Cheonan, num particular em que a equipa do técnico português desperdiçou uma vantagem de dois golos.

Park, aos seis minutos, e Hwang, aos 33, colocaram a Coreia do Sul a vencer, mas Arroyo, aos 45, e Blackburn, aos 49, refizeram a igualdade e impediram novo triunfo de Paulo Bento à frente dos coreanos.

O treinador português, que assumiu o cargo de selecionador da Coreia do Sul em agosto, leva dois triunfos e dois empates em quatro particulares realizados.

Também em jogo particular, em Saitama, o Japão bateu o Uruguai, por 4-3, num encontro em que o avançado Nakajima foi titular e esteve em destaque na formação nipónica.

O jogador do Portimonense fez a assistência para o primeiro golo da equipa da casa, marcado por Minanimo, aos 10 minutos, e esteve na jogada que resultou no segundo, alcançado por Osako, aos 36. Doan, aos 59, e novamente Minanimo, aos 66, fizeram os restantes tentos.

Do lado do Uruguai, que contou com Coates, jogador do Sporting, a tempo inteiro no centro da defesa, Gaston Pereiro, aos 28 minutos, Edinson Cavani, aos 57, e Jonathan Rodriguez, avançado que chegou a passar pelo Benfica, aos 75, assinaram os golos dos sul-americanos.