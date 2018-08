Corchia revela que estará de baixa no Benfica durante um mês

"Nem queria acreditar no azar que tive." Foi assim que Sébastian Corchia, defesa-direito francês contratado pelo Benfica ao Sevilha, expressou a sua frustração por se ter lesionado no joelho esquerdo num dos primeiros treinos que fez às ordens do treinador Rui Vitória.

"Cheguei a 100% e com uma grande vontade de jogar e depois tive este azar. Estou frustrado e triste porque não posso ajudar o Benfica, mas vou transformar estes sentimentos em energia extra e vou trabalhar duramente para regressar o mais rápido possível", disse Corchia numa entrevista ao site Goal.com, acrescentando que os médicos encarnados "preveem uma paragem de quatro semanas".

O jogador que chegou à Luz por empréstimo do Sevilha, para colmatar a ausência prolongada do nigeriano Tyronne Ebuehi, também vítima com uma lesão grave, lamenta o facto de na época passada em Espanha também falhou "metade da época" devido a uma lesão e lembra: "Nunca me tinha lesionado assim em toda a minha carreira."