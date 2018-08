Corchia chegou ao Benfica, treinou, lesionou-se e já foi operado

O francês Sébastien Corchia foi operado esta quarta-feira ao joelho esquerdo e será baixa do plantel do Benfica nos próximos tempos. A informação foi avançada pelos próprios encarnados, que não adiantam o tempo de paragem.

O defesa-direito que foi contratado para suprir a ausência prolongada de Tyronne Ebuehi, reforço nigeriano que se lesionou com gravidade, sofreu uma lesão num dos primeiros treinos de águia ao peito, uma vez que foi apresentado no último domingo.

Segundo a informação clínica do Benfica, Corchia foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, tendo sido feita uma "meniscectomia parcial interna".

Com esta lesão, André Almeida volta a ser a única opção do treinador Rui Vitória para o lugar de defesa-direito.

Este está a ser um início atribulado para o Benfica em termos de lesões, pois além de Krovinovic, que é baixa desde o final da época passada, é bom lembrar que Jonas ainda não fez qualquer jogo oficial devido a uma lesão nas costas. Também o chileno Nicolás Castillo, com uma microrrotura, é baixa. Isto para já não falar no jovem David Tavares, que iniciou a pré-temporada com a equipa principal e num dos primeiros treinos sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, tendo também sido operado.