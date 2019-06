Argentina volta a marcar passo. Colômbia de Carlos Queiroz nos quartos

Brasil empata com a Venezuela e sai vaiado do relvado

A formação paraguaia, que tinha empatado 2-2 com o Qatar, chegou na frente ao intervalo, com um tento de Richard Sánchez, aos 37 minutos, servido por Miguel Almirón, mas, aos 56, Lionel Messi empatou o jogo, na marcação de uma grande penalidade.

Pouco depois, aos 62 minutos, Otamendi cometeu um erro e fez falta na área sobre o ex-benfiquista Derlis González, mas este não conseguiu transformar o castigo máximo, aos 63, por culpa de uma defesa de Armani, sobre o seu lado esquerdo.

Com este resultado, a Colômbia, já apurada depois do 1-0 ao Qatar, garantiu a vitória no Grupo B, a uma jornada do fim, com seis pontos, contra dois do Paraguai e um de Qatar e Argentina, que, face ao 0-2 com os colombianos, continua no último lugar.

No Mineirão, em Belo Horizonte, os albicelestes dominaram desde o início, face a um Paraguai na expectativa e a apostar no contra-ataque: Derlis falhou, também por culpa de um desvio em Tagliafico, mas, aos 37, Sanchéz não perdoou.

Após o intervalo, a Argentina, com Agüero em vez de Roberto Pereyra, entrou à procura do empate e conseguiu-o com a ajuda de uma mão de Piris: aos 56 minutos, Messi bateu forte o penálti, apontando o 68.º golo pela Argentina e nona na Copa América.

Volvidos seis minutos, o árbitro marcou novo penálti, agora do outro lado do campo, por falta escusada de Otamendi sobre Derlis, mas Armani deteve o remate.

Até ao final, e já com Di Maria em campo, a Argentina ainda tentou chegar ao triunfo, mas Lautaro Martínez, aos 65 minutos, e o sempre inconformado Messi, aos 76, não conseguiram marcar e, aos 84, Armani ainda teve de se aplicar num livre de Rojas.

Queiroz soma segundo triunfo

No primeiro jogo da segunda ronda do Grupo B, um cabeamento de Duvan Zapata, aos 86 minutos, servido magistralmente por James Rodríguez, valeu à Colômbia, de Carlos Queiroz, um triunfo (1-0) sobre Qatar e o apuramento para os quartos de final.

Tendo em conta que já tinha batido a Argentina por 2-0, a formação cafetera passou a somar seis pontos e é a primeira a chegar aos quartos, fase que a Colômbia também já tinha conseguido atingir nas últimas três edições (2011, 2015 e 2016).

Os comandados do técnico português dominaram o encontro por completo, tendo muito mais tendo a bola e rematando muito mais, mas foram esbarrando consecutivamente na bem organizada e muito solidária defensiva dos asiáticos.

A Colômbia teve mais dificuldades na primeira parte, em que só conseguiu criar uma situação clara de golo, aos 13 minutos, num cabeceamento de James Rodríguez que saiu muito pouco ao lado do poste direto, após centro da direita de Roger Martínez.

Na segunda parte, Yerry Mina, aos 56 minutos, Roger Martínez, aos 62 e 65, também tiveram boas ocasiões, mas o golo só chegou aos 86, com Zapata -- que tinha faturado no mesmo minuto à Argentina - a cabecear certeiro, depois de um passe de trivela de James.

O Qatar, que se tinha estreado com um empate 2-2 com o Paraguai, depois de estar a perder por 2-0, ainda tentou chegar à igualdade, num jogo em que pouco rematou, mas, já aos 90+4 minutos, foi a Colômbia que quase voltou a faturar, por Zapata.