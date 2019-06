Brasil teve de sofrer muito e só eliminou o Paraguai nos penáltis

Brasil sofreu muito na madrugada desta sexta-feira para garantir um lugar nas meias-finais da Copa América, apenas conseguindo vencer o Paraguai no desempate por penáltis, por 4-3, depois de 120 minutos sem golos.

Na partida realizada na Arena Grémio, em Porto Alegre, os paraguaios resistiram com grande organização defensiva e enorme espírito de sacrifício, sobretudo depois de ficarem reduzidos a 10 unidades, aos 58 minutos, por expulsão do defesa-central Fabián Balbuena.

Nos penáltis, Gustavo Gómez falhou logo o primeiro pontapé, depois, com 3-3 no marcador, Roberto Firmino atirou ao lado, mas no seguinte o ex-benfiquista Derlis González fez o mesmo, cabendo a Gabriel Jesus fazer o remate decisivo que apurou o Brasil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os canarinhos, que em 2011 e 2015 tinham sido eliminados nos penáltis perante os paraguaios nos quartos-de-final, foram desta vez mais felizes e ficam à espera do vencedor do embate entre a Argentina e a Venezuela, que se defrontam esta sexta-feira, às 20.00 horas, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.