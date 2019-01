Quando tocaram as 12 badaladas a 1 de janeiro, houve futebolistas que além de festejarem a entrada em 2019 comemoram o facto de poderem negociar abertamente com qualquer clube a partir de então, tendo agora a possibilidade de escolherem livremente o próprio destino quando a temporada terminar. Uns olharão mais para a vertente desportiva, outros para o aspeto financeiro, e ainda vai haver alguns que pretendam regressar às respetivas pátrias ou experimentar destinos mais exóticos.

De outro lado há os clubes. Todos esfregam as mãos perante os possíveis alvos, mas muitos vivem nesta altura dilemas entre vender já o passe de alguns dos seus jogadores mais valiosos, e ainda encaixar algum dinheiro, ou manter a competitividade da equipa e lutar até ao fim pelas renovações dos futebolistas em final de contrato.

Independentemente dos vários cenários, uma coisa é certa: a julgar pela constelação de estrelas disponíveis a custo zero, esta e a próxima janela de mercado são bastante prometedoras.

FC Porto em posição delicada

No mercado nacional, quem aparenta estar numa situação mais delicada é o campeão e líder FC Porto, que tem quatro titulares em final de contrato - Casillas, Maxi Pereira, Herrera e Brahimi - e ainda Fabiano, Hernâni e Adrián López. Além da componente desportiva, estão muitos milhões em causa. No total, os sete jogadores referidos custaram 32,6 milhões de euros em compra de passes e têm, de acordo com o portal Transfermarkt, um valor de mercado de 55 milhões de euros, que representa cerca de 20% do valor de mercado de todo o plantel. E se tivermos em conta que o mercado está inflacionado e que os passes dos jogadores acabam por ser vendidos por valores superiores, serão muitos mais os milhões que os portistas verão a voar. E nestas situações, como se viu há três anos com André Carrillo, há sempre rivais à espreita...

Bem mais tranquilos estão os outros grandes. O benfiquista Samaris, que custou dez milhões de euros no verão de 2014 e só foi titular numa época em que Fejsa esteve quase sempre lesionado, e os sportinguistas Salin, Fredy Montero e Castaignos são os únicos em final de contrato e não parece haver grande interesse nas renovações dos respetivos contratos, até porque estamos a falar em habituais segundas (ou terceiras) escolhas. Em situação idêntica está o Sp. Braga, tranquilo relativamente às situações contratuais de Marafona e Ricardo Ferreira, que têm sido assolados por problemas físicos no último ano.

Depois, há alvos apetecíveis em clubes de menor dimensão, como o experiente internacional português Fábio Coentrão ou promissor central Nélson Monte, ambos do Rio Ave. David Simão, Mateus e Rafael Lopes (Boavista), Dener e Rúben Fernandes (Portimonense), Tozé (V. Guimarães), Philipe Sampaio, Briseño, Luís Machado e Edinho (Feirense), Sasso, Fredy e Diogo Viana (Belenenses), Falcão, Rodrigo, Vítor Gomes e Nildo (Desp. Aves), Ricardo Costa, Joãozinho e Xavier (Tondela), Jhonatan, Aberhoun, Rúben Lima e Arsénio (Moreirense), Marakis (Nacional) e Semedo e Rúben Micael (V. Setúbal) e Serginho (Santa Clara) são outros habituais titulares em final de contrato.

Matéria-prima para dois ou três plantéis de luxo

Um dos melhores guarda-redes do mundo (De Gea), um central que Mourinho queria mas não conseguiu contratar (Alderweireld), outro central que tem sido um dos melhores da última década (Godín), o quase todos os anos eleito melhor lateral direito do planeta (Daniel Alves), um talentoso e jovem médio de grande potencial (Rabiot), a dupla infernal do Bayern Munique (Ribéry e Robben) e o ponta-de-lança titular da seleção campeã mundial (Giroud). Estes são apenas alguns dos cartões-de-visita dos imensos jogadores com provas dadas que terminam contrato no final de junho e que por isso já se podem comprometer com outros clubes.

Se na maioria dos casos são futebolistas já na reta final da carreira e que já não dariam grande retorno financeiro em caso de vendas, também há os que podiam dar uma ajuda nas contas do fair play financeiro e poderão sair a custo zero. O guarda-redes espanhol David De Gea é um desses exemplos, pois está avaliado em 70 milhões de euros, mas até é provável que possa renovar pelo Manchester United. Outro é Adrien Rabiot, formado no Paris Saint-Germain e avaliado em 50M, mas que se prepara para sair da capital francesa, em princípio com Barcelona como destino. Ainda nos sub-30, há Ramsey - apontado à Juventus - e Welbeck (Arsenal), Alderweireld (Tottenham), Ander Herrera, Darmian, Andreas Pereira e Phil Jones (Manchester United), Mario Balotelli (Nice), Mangala (Manchester City), Sturridge, Markovic e Moreno (Liverpool) ou Munir - desejado pelo Sevilha - (Barcelona).

Depois, há os trintões - e o quarentão Buffon - que podem enriquecer qualquer plantel que lute por títulos nos principais campeonatos, como Buffon e Daniel Alves (Paris SG), Godín e Filipe Luís (Atlético Madrid), Cahill - associado ao Fulham -, David Luiz, Fàbregas - alvo do Mónaco - e Giroud (Chelsea), Ashley Young - no radar de Roma e Inter -, Valencia e Juan Mata (Manchester United), Milner (Liverpool), Ribéry e Robben (Bayern Munique), Cech e Monreal (Arsenal) e Kompany (Manchester City).

O caso de Pepe e outros portugueses

Bem diferente é o caso de Pepe, que rescindiu com o Besiktas no final de dezembro e está livre para assinar e representar qualquer clube a partir deste mês. Ou seja, ao contrário dos casos referidos, trata-se de um jogador sem clube. O Mónaco e o Wolverhampton têm sido apontados como possíveis destinos, mas o central internacional luso não descarta um regresso a Portugal, onde atuou com as camisolas do Marítimo e do FC Porto.

Por falar em portugueses, Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo), Neto (Zenit), Miguel Veloso (Génova), André Simões (AEK Atenas), Ivo Pinto (Norwich), Tiago Rodrigues (CSKA Sófia), Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva), André Martins (Légia Varsóvia), Diogo Salomão (Dínamo Bucareste) e Marco Matias (Sheffield Wednesday) são alguns dos que estão emigrados e podem procurar livremente clube para a próxima época.