Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting abre investigação aos resultados da auditoria

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado, a abertura de um inquérito de investigação aos resultados da auditoria de gestão do clube leonino entre junho de 2013 e junho de 2018, precisamente os anos de gerência de Bruno de Carvalho. No mesmo comunicado, publicado no site oficial do emblema leonino, é ainda adiantado que o Conselho Diretivo presidido por Frederico Varandas solicitou um inquérito à divulgação não autorizada dos relatórios.

Leia aqui comunicado na íntegra:

"O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube de Portugal, tendo recebido do Conselho Diretivo dois relatórios à auditoria de gestão, relativos ao período de Junho de 2013 a Junho de 2018, do Sporting Clube de Portugal e da sociedade participada Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, face à gravidade dos factos dos mesmos constantes, da sua relevância disciplinar e da necessidade de apuramento rigoroso das responsabilidades individuais pela prática dos mesmos, vem comunicar aos sócios ter deliberado, nos termos do disposto no artigo 19º do Regulamento Disciplinar, aprovado na Assembleia Geral de 17 de Fevereiro de 2018, a abertura de procedimento de inquérito prévio.

Mais se deliberou solicitar ao Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal, o envio do inquérito interno à divulgação não autorizada dos aludidos relatórios logo que o mesmo se encontre concluído."

Em causa estão atos de gestão durante os dois mandatos, o segundo incompleto, do ex-presidente Bruno de Carvalho, a quem o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) aplicou a pena de expulsão, tal como ao vice Alexandre Godinho, e a de suspensão aos vices Carlos Vieira e Luís Gestas por nove e seis meses, respetivamente.