Conselho de Disciplina chumba recurso. Ristovski falha mesmo a final da Taça

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta sexta-feira manter o castigo de dois jogos a Ristovski na sequência da expulsão na partida com o Tondela.

O CD julgou assim improcedente o recurso apresentado pelo Sporting, que procurava diminuir a pena do defesa-direito por forma a contar com ele, pelo menos, na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, marcada para o dia 25 de maio no Estádio Nacional.

Por essa razão, Ristovski vai assim falhar os dois jogos com o FC Porto, este sábado no Dragão no fecho da I Liga e o segundo para a final da Taça de Portugal.