CONMEBOL confirma Boca-River este domingo às 19.00

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) e a Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmaram que a primeira mão da primeira final da Taça Libertadores entre os rivais Boca Juniors e River Plate se vai disputar este domingo às 19.00 de Lisboa (16.00 locais), conforme anunciado este sábado.

"A inspeção efetuada pelos oficiais da CONMEBOL determinou que o campo da Bombonera está em condições para o jogo, a partir das 16.00, da primeira mão da final da Libertadores 2018", assegurou a entidade que tutela o futebol na América do Sul, através das redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Haverá final. Depois de um sábado de chuva intensas, vai jogar-se o primeiro capítulo da Super Final da América a partir das 16.00", informou a AFA, em alusão ao mau tempo que provocou o adiamento do encontro, inicialmente agendado para este sábado às 20.00 de Lisboa.

Para que houvesse condições para a realização do encontro, contribuíram a melhoria das condições climáticas - apenas choveram de 15 a 20 mililitros e não os quase 150 de sábado - e o trabalho dos funcionários dos tratadores de relva do Boca, que acordaram bastante cedo este domingo para deixar o relvado do Boca no melhor estado possível.