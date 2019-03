Conheça os possíveis adversários do Benfica após uma noite de surpresas

Do Ajax ao Barcelona. Conheça os possíveis adversários do FC Porto

Não faltaram as surpresas na noite de Liga Europa desta quinta-feira, que determinou todos os possíveis adversários do Benfica nos quartos-de-final da prova. O Inter e o Sevilha, contra o que seria expectável, ficam pelo caminho, mas existem ainda assim adversários de respeito e que os encarnados quererão evitar no sorteio de sexta-feira em Nyon, Suíça.

Depois da confirmação dos apuramentos de Chelsea, Valência e Nápoles durante a tarde, havia ainda muito a decidir nos jogos da noite. O Arsenal, que perdeu 3-1 no terreno do Rennes na primeira mão, venceu os franceses por 3-0, e confirmam o favoritismo atribuído aquando do sorteio.

Quem não confirmou o favoritismo foram Inter e Sevilha, eliminados de forma algo surpreendente. Os italianos, com Cédric Soares de início, queriam resolver em Milão uma eliminatória que começou com um 0-0 no campo do Eintracht Frankfurt. Os alemães entraram mais fortes e marcaram logo aos 6' por uma das figuras da equipa esta época, Luka Jovic. O português Gonçalo Paciência ainda saiu do banco para ajudar a equipa nos últimos minutos, ajudando o atual 5.º classificado da Bundesliga a confirmar a qualificação.

E por falar em surpresas, o Sevilha, que não há muitos anos venceu três vezes a Liga Europa de forma consecutiva consecutivas (às quais se juntam duas Taças UEFA) caiu aos mãos do Slavia de Praga. A equipa checa tinha conseguido um positivo empate a dois golos em Espanha, mas os sevilhanos são eternos candidatos à competição, e estavam apurados até aos últimos minutos do prolongamento do jogo de hoje.

O Slavia de Praga começou melhor, com um golo de Ngadeu-Ngadjui, com o Sevilha a empatar em cima do intervalo, por Ben Yedder. Soucek colocou os checos novamente em vantagem no início da segunda parte, mas Munir respondeu poucos minutos depois, igualando a eliminatória. Já no prolongamento, Vazquez colocou o Sevilha a vencer por 3-2 e a equipa de Praga tinha uma tarefa gigantesca pela frente... que conseguiu alcançar. O empate surgiu aos 102', por van Buren, mas ainda não era suficiente para eliminar os espanhóis. Mesmo à beira do apito final, Ibrahim Traoré tornou-se o novo herói do Slavia de Praga, fazendo o 4-3 aos 119' e apurando a equipa para os quartos-de-final da Liga Europa.

Já o Villarreal confirmou uma qualificação que se encontrava bem encaminhada, depois da vitória por 3-1 no campo do Zenit, na primeira volta. Esta quinta-feira, Moreno e Bacca fizeram os golos da equipa espanhola, com o conjunto russo a fazer o golo de honra em cima do fim do jogo, por Ivanovic.

Feitas as contas e terminados os jogos, mesmo que os adversários tenham de demonstrar em campo as vantagens teóricas, existem claramente equipas menos apetecíveis. Aqui encontram-se as equipas londrinas, Arsenal e Chelsea, tal como o sempre forte Nápoles e o Valência de Gonçalo Guedes. O Eintracht Frankfurt, a fazer uma excelente época, e o Villarreal, que eliminou o Sporting, também não são equipas fáceis. O adversário mais apetecível no plano teórico, apesar de ter surpreendido o Sevilha, será o Slavia de Praga. Curiosamente, caso seja sorteado o Chelsea, os encarnados têm oportunidade de vingar a derrota na final da Liga Europa de 2012/2013.