Conheça o resultado do sorteio da fase de grupos da Taça da Liga

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga ditou que Benfica, Sporting e FC Porto ficassem integradas em grupos com outras duas equipas da I Liga e uma do segundo escalão.

A sorte de 16 clubes foi ditada na manhã desta sexta-feira na sede da Liga de Clubes, no Porto.

Grupo A: Benfica, Rio Ave, Desp. Aves e Paços de Ferreira.

Grupo B: Braga, Tondela, V. Setúbal e Nacional.

Grupo C: FC Porto, Chaves, Belenenses e Varzim.

Grupo D: Sporting, Marítimo, Feirense e Estoril.

Na primeira jornada, agendada para 16 setembro (26 de setembro é a data alternativa), o Benfica recebe o Rio Ave, o FC Porto o Desp. Chaves e o Sporting o Marítimo.

Na segunda, marcada para 31 de outubro (5 de dezembro é a data alternativa), o Paços de Ferreira vai à Luz, o Varzim ao Dragão e o Estoril a Alvalade.

Na terceira e decisiva ronda, a ser disputada entre 28 e 30 de dezembro, as águias visitam o Desp. Aves, os dragões o Belenenses e os leões o Feirense.

Na final four, marcada para Braga entre os dias 22 e 26 de janeiro, o vencedor do Grupo A enfrentará o do Grupo C numa das semifinais, enquanto o vencedor do Grupo B jogará com o do Grupo C na outra.