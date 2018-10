Conceição: "Equipa competente que sempre esteve na corrida"

O assassinato, impossível de adjetivar, do jornalista saudita Jamal Kashoggi é uma trágica janela de oportunidade para romper os véus da ilusão diplomática, mergulhando brutalmente no autêntico software da política mundial. Depois de semanas a tentar esconder o óbvio, todos os sinais iniludíveis de culpa recaem sobre o príncipe saudita Salman. Este jovem tem ganho uma reputação de reformista no Ocidente, apesar da repressão duríssima dos seus opositores, e de conduzir uma política externa de imperialismo bélico no Iémen e na Síria. A que se junta o bloqueio do Qatar e o rapto temporário do primeiro-ministro libanês Hariri. Como é possível ter uma reputação tão oposta ao que os atos contam? Segundo a revista Foreign Policy, o príncipe contratou, no valor de milhares de milhões de dólares, as maiores empresas de relações públicas de Washington (Hannah Arendt designava-as, antes, como empresas de "mentira organizada"). Contudo, mesmo a mentira sofisticada tem limites, e o aprendiz de tirano dos desertos tem ainda muito que aprender. Foi esse, aliás, o teor das recentes declarações de Trump: não denunciou a brutalidade do crime e a imoralidade do mesmo, mas do alto dos seus 72 anos de experiência lamentou a tripla incompetência do seu amigo de 33: a ideia desproporcionada do assassínio, o "mau" desempenho na execução do mesmo e o seu desastroso encobrimento.