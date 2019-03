Conceição e João Félix: "Passou férias o ano passado em minha casa e pode voltar"

Sérgio Conceição fez este sábado o lançamento do jogo deste domingo com o Feirense, em Santa Maria da Feira, mas um dos assuntos mais abordados na conferência de imprensa foi ainda o clássico com o Benfica, da última jornada, que os dragões perderam por 2-1.

No final do clássico, uma das imagens que ficou foi a do benfiquista João Félix ter ficado de mão estendida quando tentou cumprimentar o treinador do FC Porto. Sérgio Conceição minimizou o sucedido e até contou um episódio particular.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Ouvi coisas sobre o cumprimento ou não do treinador a um jogador, algo completamente ridículo. No final do jogo estou preocupado com os meus jogadores, não com os rivais. Ali estou a defender o FC Porto, ponto. Ou tenho de ir dar beijinhos e abraços aos rivais? Não sou hipócrita, ponto. Mas posso dizer que o jogador em questão [João Félix], no ano passado, esteve em minha casa a passar férias. E pode voltar este ano, só tem de pagar a viagem. Voltando à questão: neste momento, o sorriso não é grande, claro. Espero que seja maior amanhã. Depois de lutar muito, trabalhar muito para conseguir os três pontos", explicou. A explicação para este facto é que João Félix é amigo de Rodrigo Conceição, filho do treinador do FC Porto que joga no Benfica.

A derrota com o Benfica é passado e Sérgio Conceição quer os jogadores focados em vencer o Feirense este domingo, depois de a meio da semana terem eliminado a Roma e assegurado presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

"Temos de mudar o chip, como se costumar dizer. Temos de nos focar no mais importante para nós, que é o campeonato. Vimos de um jogo muito intenso [com a Roma], que provocou nos jogadores um desgaste muito grande, mas nós temos um departamento médico e pessoas que trabalham muito bem na recuperação dos jogadores. Amanhã temos de estar ao mais alto nível, frente a uma equipa que encara cada jogo como uma final, como nós. Vê o jogo de amanhã como mais uma oportunidade de somar pontos na sua luta. Queremos ir a Santa Maria da Feira e trabalhar para garantir os três pontos."

Voltando ao clássico com o Benfica, o treinador dos dragões admitiu que existiu "falta de agressividade" por parte dos seus jogadores e que essa questão foi falada internamente. Mas defendeu as escolhas de Manafá e de Adrián no clássico.

"Ouvi críticas às opções por Manafá e Adrián López no clássico. Vamos lá ver. Nos três jogos anteriores, com o Vitória de Setúbal, o Tondela e o Sporting de Braga, onde sofremos zero golos, o Manafá foi elogiado por toda a gente. Isto depois da atitude do jogador que estava a fazer aquela posição na semana anterior. Tenho de ser coerente no balneário. Depois, face ao que foi a prestação do Tiquinho contra o Braga, o Adrián dava-me mais garantias para o que eu queria para o jogo. O Tiquinho dá-me outras coisas. Devem dar o benefício da dávida a quem está aqui e que há mais de um ano e meio trabalha com estes jogadores. Alguém quer ganhar mais que eu ou que os jogadores? As coisas são pensadas. Não resultou? Isso depois já é outra questão, mas tudo é pensado O que vi do Adrián López até sair foi muito positivo. O que o Manafá fez até ao jogo com o Benfica foi muito positivo."