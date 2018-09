Comissão de Fiscalização demarca-se de declarações sobre situação financeira

A Comissão de Fiscalização (CF) do Sporting emitiu na tarde desta quarta-feira um comunicado a demarcar-se das declarações efetuadas por um dos seus próprios elementos, o advogado António Paulo Santos, que esta manhã marcou um encontro com a comunicação social para, entre outras coisas, afirmar que o Sporting terá um défice de tesouraria de 120 milhões de euros até final do ano.

No comunicado, a CF diz ter sido surpreendida pela intervenção pública de António Paulo Santos e refere que não tem, nesta altura, contas fechadas do clube.

"As declarações vindas hoje a público proferidas por Paulo Santos, membro da Comissão de Fiscalização (CF) resultam de uma iniciativa individual, que não compromete a CF e que não tendo sido previamente discutida ou comunicada se torna surpreendente. A CF não tem, por ora, contas fechadas do Sporting Clube de Portugal nem se pronuncia sobre o que cada candidatura entende serem as necessidades do Clube. A Comissão de Fiscalização mantém a sua independência e fidelidade aos Estatutos e regras do Sporting Clube de Portugal, de acordo com os objectivos com que foi nomeada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Comendador Jaime Marta Soares", esclarece o comunicado.

Recorde-se que a Comissão de Fiscalização é composta ainda por Henrique Monteiro, João Duque, Rita Garcia Pereira e Luís Pinto de Sousa, além do referido António Paulo Santos, que convocou vários jornalistas para uma sessão de esclarecimentos na manhã desta quarta-feira, na qual abordou ainda questões relacionadas com decisões disciplinares e com as eleições.

"Está a decorrer uma auditoria que vai dizer com exatidão o que se passa. Em termos grandes números, segundo os relatórios publicados, o Grupo Sporting terá um défice de tesouraria até ao final do ano de 120 milhões, entre pagamentos a bancos, empréstimo obrigacionista, etc. O Sporting é uma entidade financeira que exige algum esforço de financiamento. É necessário negociar com a banca", disse então António Paulo Santos.