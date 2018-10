Sporting e Benfica empatam no arranque do nacional de hóquei patins

Os dois clubes rivais empataram este domingo 3-3, num jogo da primeira jornada do campeonato nacional de hóquei em patins marcado por muitas oportunidades de parte a parte e em que os campeões nacionais nunca estiveram em vantagem.

No Pavilhão João Rocha, marcou primeiro o Benfica, logo no minuto inicial, por Casanovas. Jordi Adroher fez o segundo, já no segundo tempo e o Sporting empatou depois, com golos de Caio e Pedro Gil.

O Benfica voltou a colocar-se em vantagem por Carlos Nicolia e o golo final foi do Sporting, novamente por Pedro Gil.

O jogo arrancou praticamente com o primeiro golo do Benfica, num remate de Albert Casanovas. No primeiro minuto de jogo, ainda antes do meio campo, o defesa espanhol apostou no tiro de meia distância e surpreendeu Ângelo Girão.

Aos cinco minutos, Adroher obrigou Girão a defesa atenta com um remate oportuno já dentro da área e, seis minutos volvidos, foi Pedro Gil a responder pelo Sporting, obrigando Pedro Henriques à primeira defesa da tarde, depois de já ter enviando uma bola ao poste das 'águias'.

As equipas voltaram a entrar taco a taco no segundo período e a primeira oportunidade surgiu aos 30 minutos, com Nicolia a rematar cruzado para defesa atenta de Ângelo Girão.

Pouco depois, Diogo Rafael esteve frente a frente com o guarda redes leonino, mas não conseguiu ampliar a vantagem das águias. Até que, aos 34 minutos, surgiu mesmo o segundo golo dos encarnados: Girão defendeu para a frente um remate de Casanovas e, na recarga, Jordi Adroher atirou a contar.

A resposta do Sporting não se fez esperar e Toni Pérez, no lance seguinte, atirou ao poste da baliza 'encarnada'. Era o aviso do que estaria para chegar, já que aos 37 minutos Caio marcou mesmo para o Sporting e reduziu a desvantagem.

Empurrado pelo público, o Sporting passou a pressionar mais e o Benfica sofreu o período de maior aperto no encontro. Pedro Gil voltou a estar em evidência e acabou mesmo por desfeitear Pedro Henriques à passagem do minuto 42, fazendo o 2-2.

Ato contínuo e Nicolia voltou a colocar a equipa da Luz na frente, num remate cruzado. O jogo entrou num ritmo alucinante e só abrandou com um penálti assinalado a favor do Sporting, que Caio não conseguiu concretizar, graças a duas grandes defesas de Pedro Henriques.

Na baliza contrária, Jordi Adroher não fez melhor frente a Girão e gorou-se a possibilidade de o Benfica repor a vantagem de dois golos.

Já dentro dos cinco minutos finais, Pedro Gil fez o empate a três golos. O espanhol aproveitou uma perda de bola de Nicolia, arrancou para o meio campo adversário e fuzilou Pedro Henriques.

Declarações dos treinadores:

Paulo Freitas (treinador do Sporting):

"Entrar a perder cria sempre alguma instabilidade e ansiedade, mas demos a resposta que tínhamos de dar.

Este é um Benfica diferente, mais pragmático, mais 'resultadista', mas estivemos mais vezes por cima no jogo e o Benfica teve hoje um enorme guarda-redes.

Foi um grande espetáculo de hóquei, um grande jogo. Estou satisfeito com a produção dos meus jogadores, a entrega dentro de pista, mas insatisfeito pelo resultado".

Pedro Nunes (treinador Benfica):

"Foi um jogo em que o Benfica foi quase sempre superior ao Sporting.

Dominámos por completo na primeira parte e ao intervalo o 1-0 era escasso. Na segunda parte, esperávamos uma reação do Sporting, que nem sempre foi muito esclarecida, e quando fizemos o 2-0 estávamos estáveis.

Mas, o 2-1 relançou o jogo e o Sporting acreditou. No geral fomos sempre superiores ao Sporting.

Conquistar um ponto na casa do campeão nacional é sempre positivo, mas, face ao jogo, considero que o Benfica perdeu dois pontos".