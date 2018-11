Treinador do FC Porto fala em "vergonha" após vitória do Benfica no último segundo

Um golo do argentino Carlos Nicolia, no último segundo do jogo, deu este sábado a vitória ao Benfica na receção ao FC Porto (4-3), em jogo da quarta jornada do campeonato português de hóquei em patins.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança do campeonato, ultrapassando os dragões, e passando a somar 10 pontos, tantos como o campeão Sporting, vencedor em Valongo por 2-1.

Num jogo muito físico, com muitas quedas, que acabaram por 'iludir' a dupla de arbitragem, os encarnados colocaram-se na condição de vencedores aos seis minutos por intermédio de Jordi Adroher, na cobrança de um livre direto. Pouco depois, foi a vez do FC Porto ter uma situação semelhante, mas Hélder Nunes foi incapaz de converter, só que José Costa restabeleceu a igualdade pouco depois, aos oito minutos.

Embora os dragões apresentassem maior ascendente tático, sobretudo no que à posse de bola diz respeito, a verdade é que o Benfica recolocou-se a vencer, novamente de livre direto, por Lucas Ordoñez, aos 16 minutos, e, logo de seguida, ampliou a contagem, por intermédio de Albert Casanovas (18).

Os comandados de Guillem Cabestany não desarmaram e Gonçalo Alves, numa iniciativa individual bateu, aos 19 minutos, o guarda-redes Pedro Henriques e levou a equipa para o intervalo a perder por um golo.

Na segunda parte, o Benfica teve uma abordagem diferente ao jogo, apostando mais na posse de bola, com o bloco mais subido, procurando não permitir ao FC Porto criar momentos de desequilíbrios e assim evitar faltas. Até porque, aos 35 minutos os comandados de Pedro Nunes já somavam nove.

Foi de grande penalidade, aos 37 minutos, que Gonçalo Alves bisou e igualou o encontro. O Benfica respirou de alívio e foi à procura do golo da vitória. Com mais um jogador (5x4), acabou por chegar ao triunfo no último segundo, com Carlos Nicolia, isolado, a desviar para o fundo da bali. za de Carles Grau.

No final do jogo, Guillem Cabestany, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, foi muito crítico com a arbitragem: "A maior vergonha a que assisti em toda a minha vida num campo de hóquei em patins. Isto é uma vergonha para o hóquei em patins, estragaram o maior espetáculo. Isto foi uma merda, uma merda para o mundo do hóquei em patins", atirou o espanhol.