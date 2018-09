Erros defensivos ditam primeira derrota do Sporting na Champions de andebol

Depois dos dois primeiros triunfos na prova, diante dos macedónios do HC Metalurg (34-26) e dos russos Chekhovskiye Medvedi (23-22), os leões não se apresentaram ao mesmo nível, cometendo muitos erros defensivos e pecando na finalização.

No campeonato nacional, a vitória importante fora de casa (31-28) no 'clássico' com o FC Porto a meio da semana até perspetivava uma entrada forte da equipa 'leonina' perante o seu público, no pavilhão João Rocha. Contudo, o equilíbrio inicial cedo foi anulado com os remates de meia distância da equipa dinamarquesa.

Os bicampeões nacionais, liderados por Hugo Canela, além de não conseguirem parar os 'mísseis' nórdicos da zona dos nove metros, nem as penetrações aos seis, falharam consecutivos remates sem oposição e com o guarda-redes pela frente, que se traduziu numa desvantagem de cinco golos (4-9), com 10 minutos jogados.

O Bjerringbro-Silkeborg nunca quebrou o nível até ao intervalo, conseguindo manter a distância no marcador entre os três e os quatro golos.

A exibição penosa da formação 'leonina' nos primeiros 30 minutos acabou por ditar um desfecho triste, que não mostrou ter um ou outro elemento que levasse a equipa a aproximar-se da discussão do resultado, ao contrário dos dinamarqueses que tinham em Markussen e em Hansen remates com selo de golo.

Depressa a vantagem dos visitantes começou a ser cada vez mais confortável, passando a controlar o desafio com seis e sete golos a favor, justificada pela continuidade de erros quer a atacar quer a defender por parte do Sporting.