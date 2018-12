Com uma boa mãozinha neozelandesa leoas conquistam primeira Taça Ibérica

Certamente que pelo menos os mais velhos se lembrarão de um famoso e magnífico livro de infância de Jonathan Swift denominado as viagens de Gulliver, que situava este gigante numa terra imaginária habitada por uns pequenos seres, os lilliputs. Pois ao ver a forma como as neozelandesas Kate Matau e Harono Iringa se deslocavam pelo relvado do Universitário de Lisboa derrubando e dizimando todas as adversárias do Olímpico de Pozuelo que, infelizes e incapazes de as travar, lhes iam surgindo pelo caminho, não pudemos deixar de pensar naquele velhinho livro.

Mas em abono da verdade teremos que dizer que, apesar do fantástico trabalho de abate e destruição produzido pelas duas poderosas avançadas das black ferns, toda a restante equipa do Sporting esteve esta tarde de domingo em muito bom plano, superiorizando-se - e se calhar de uma maneira muito mais expedita do que se esperaria face à experiência de jogo de XV transportada pelas campeãs espanholas - às rivais que, no ano passado, lhes tinham ganho em Madrid por 27-15, na edição inaugural do troféu na sua versão feminina.

A partir do claro domínio conseguido nas mêlées quase sempre ganhas a empurrar - os 130 kg de Matau e o poder da outra pilar Tânia Semedo foram importantes, mas o coletivo do "pack" leonino mostrou muito trabalho de base graças à colaboração do artigo selecionador nacional e consultor técnico da equipa, João Paulo Bessa - as leoas tiveram uma confortável plataforma que permitiu ao par de médios Antónia Braga e a capitã Isabel Ozório gerir o jogo verde-e-branco a seu bel-prazer. E cá atrás, a intratável defesa Daniel Correia (que alinha no Sport do Porto e recebeu o prémio de melhor jogadora deste ano) e a esguia ponta Tamara Rangel foram sempre pondo em sentido nuestras hermanas numa exibição que, para os mais incautos, só seria possível por um conjunto habituado a jogar râguebi de XV. Pura ilusão...

E as leoas de Nuno Mourão e Pedro Leal cedo começaram a rugir pois ainda dentro do primeiro minuto marcariam o ensaio inaugural quando uma arrancada de Kate Matau abriu uma cratera na defesa contrária libertando depois para a ponta Josefa Gabriel fazer 5-0.

Mas o Pozuelo, recheado de internacionais espanholas apesar do mau momento que atravessa (encontra-se atualmente num modesto 6.º lugar do campeonato espanhol de oito equipas com duas vitórias e seis derrotas) dadas as muitas lesões que afetam a equipa, respondeu de imediato e durante largos minutos acampou nos 22 sportinguistas de onde só saiu com uma penalidade de Ana Sanchez (5-3).

Mas aos 13" uma bela sequência de fases à mão leonina seria concluída pela asa Sara Saúde que recebeu um delicioso passe em off-load de - quem haveria de ser? - Kate Matau. Isto depois de Harono Iringa ter quebrado a linha de defesa espanhola com uma fantástica arrancada. Se uma neozelandesa incomoda muita gente, o que dizer de duas...

Contudo aos 20" e depois de novo intenso período de domínio espanhol, um pontapé de Isabel Ozório foi carregado e permitiu à internacional Iera Echevarria reduzir para 12-8 naquele que seria o único ensaio do Pozuelo - e os derradeiros pontos da sua equipa na partida quando ainda restava uma hora para se jogar!

Mas de novo na mó de cima, desenvolvendo lances de râguebi corrido e fluido, o Sporting voltou a ocupar terrenos mais avançados... e a 5 minutos do intervalo Matau iria matar o jogo. A neozelandesa recebeu a oval a uns bons 15 metros da linha de ensaio contrária e tal qual Gulliver no meio de lilliputs destruiu tudo que lhe apareceu pela frente (p"raí meia Espanha...) até fazer o ensaio que colocava o marcador em 19-8 no descanso.

Entrada de novo forte do Sporting que aos 45" faria o quarto ensaio por intermédio da talonadora Inês Marques (belo jogo!) numa sucessão de pick anda goes num lance iniciado por uma soberba perfuração de Isabel Ozório que rasgou a defesa contrária por mais de 25 metros. O resultado passava para inatingíveis 26-8 e não mais seria modificado.

Até por que o 2.º tempo já seria jogado num ritmo muito mais baixo, com as jogadoras denotando crescente cansaço e as leoas a controlarem sem problemas um consentido e claro domínio adversário, mas sempre com ténues esperanças de nuestras hermanas marcarem ensaios que conseguissem atenuar a acentuada diferença.

No final houve festa a rodos no relvado e nas bancadas comemorando o primeiro triunfo internacional do râguebi feminino português numa partida em que houve demasiado Sporting - com duas neozelandesas impressionantes a darem uma importante mãozinha... - para um Pozuelo que se apresentou em Lisboa com um quinze mexido, sabedor do jogo, mas muito débil fisicamente e foi presa fácil de leoas de juba farta e arreganhada.