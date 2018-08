"Com mais um pouco de descanso este jogo era nosso"

No final da partida com o Sporting, o técnico do Benfica lamentou que a equipa tenha voltado a pecar na finalização, a exemplo do que tinha acontecido na terça-feira passada com o PAOK.

"Ficou, de facto, o empate, mas durante toda a partida fomos melhores e merecíamos ter ganho. Como aconteceu na terça-feira, tivemos um conjunto vasto de oportunidades, encostámos o Sporting ao seu reduto e defrontámos uma boa equipa. Tivemos um jogo na terça-feira mas até parece que tinha sido ao contrário, porque aparecemos com uma grande frescura e na parte final fomos à procura do empate. Fizemos esse empate, mas obviamente a vitória era para nós, perante as oportunidades que tivemos e perante também a exibição do guarda-redes [Salin], que acaba por ser o melhor jogador do Sporting. Defrontámos uma equipa boa, mas o resultado é injusto", começou por comentar Rui Vitória.

O técnico benfiquista voltou a lamentar que o calendário tenha obrigado a equipa encarnada a jogar um dérbi entre uma eliminatória importante da Liga dos Campeões. "Tem sido uma intensidade enorme. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como se têm entregado aos jogos, por que a exigência tem sido no limite e não temos quase tido tempo para descansar. Gostava de ter menos jogos, porque a explosão, a intensidade ainda podia ser mais alta da nossa parte.Com um pouco mais de descanso para podermos preparar este jogo, este jogo era nosso", referiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vitória também deixou reparos à arbitragem: "Acho que o jogo não foi bem conduzido. Se calhar o Ristovski levava o segundo amarelo aos 30 minutos e as coisas seriam diferentes. Não foi tranquila, serena e segura. Foi, às pàginas tantas, [uma arbitragem] descontrolada."

Félix? Nem sei que idade tem

Por fim, o treinador do Benfica mostrou-se satisfeito pela estreia feliz do jovem João Félix em dérbis, aos 18 anos, marcando o golo do empate, e realçou que a idade não é critério. "O menino? Nem sei que idade ele tem. A qualidade é que importa e senti que poderia aportar mais golo naquela zona central. É um jogador que tem mais bola e que se tem uma oportunidade tem capacidade para finalizar de uma forma muito boa e, portanto, foi a aproveitar isso que o lançámos. Ficamos contentes quando um jogador entra e corresponde. Aqui o critério é a qualidade. O João entrou e entrou muito bem e ficámos satisfeitos, mas não totalmente satisfeitos porque queríamos vencer e não foi isso que aconteceu"