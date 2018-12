Clubes portugueses pagaram 38 milhões de euros a empresários em 2018

Segundo a publicação anual do organismo, os clubes portugueses gastaram neste ano o equivalente de 38 milhões de euros (ME) em intermediários, dos quais 24,7 milhões foram referentes a negócios de contratação de novos jogadores e 13,5 milhões em transferências de vendas para outros clubes.

Neste 'campeonato', a Inglaterra lidera com alguma vantagem, tendo desembolsado 136,8 ME, seguida da Itália, que gastou 116,5 ME, e da Alemanha, que apresenta um valor bem mais baixo do que ingleses e italianos, com 49,2 ME.

Os clubes portugueses gastaram mais do que os espanhóis, que ficaram pelos 33,6 ME, e franceses, que desembolsaram 29 ME. O Brasil, no sétimo lugar, é o primeiro país não europeu que aparece na lista, com 13,3 ME.

Em comissões respeitantes a contratações, a Inglaterra também encabeça a lista, com 114,9 ME gastos, enquanto a França surge na frente relativamente às vendas, com 22 ME, com Portugal a aparecer no quinto posto em ambas as categorias.

Quase 500 milhões de euros no total

De acordo com a FIFA, em 2018, foram gastos em todo o mundo o equivalente a 481,6 ME na utilização de intermediários em transferências, com 96% desse valor a pertencer a clubes que integram a UEFA. Em 2017, o valor tinha-se ficado por 392,8 ME.

A Itália é o país que mais utilizou intermediários na contratação de novos jogadores, num total de 45,1% das 175 aquisições efetuadas, seguida da Inglaterra, com 38,6% das 251 aquisições, numa lista em que Portugal não aparece nos 10 primeiros.

Em vendas, o futebol luso aparece no quinto posto, com 13,6% das 34 transações de jogadores a terem a intervenção de um intermediário. A Croácia lidera esta lista, com 22% das 20 efetuadas.

A FIFA monitoriza o papel dos intermediários em transferências desde 2013, tendo sido pagos desde esse ano o equivalente a 1,88 mil milhões de euros em comissões.