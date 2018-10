O Zamora Club de Fútbol, da III Divisão espanhola, está nas bocas do mundo por ter lançado esta semana um equipamento no mínimo excêntrico. Nada mais nada menos que a representação do aparelho circulatório, no qual o coração surge com o emblema do clube.

As veias e as artérias estão representadas em todo o equipamento, incluindo calções e meias, sendo também visíveis as costelas e a coluna vertebral do corpo humano.

Nas costas, por cima do número de cada jogador, surge a seguinte mensagem: "O sangue, esse líquido avermelhado que transporta vida pelo nosso corpo, que nasce e flui a partir do coração para alimentar as nossas emoções e sentimentos."

"Vestimos como sentimos. Sange, suor e lágrimas" é o lema do lançamento deste equipa que fica como o segundo alternativo do Zamora CF.