Treinador do Marítimo com "vontade de ganhar" ao Sporting

A partida realiza-se duas semanas após outro Sporting-Marítimo, mas para a fase de grupos da Taça da Liga, que os leões venceram em casa, por 3-1.

"Vão ser duas equipas à procura da vitória, cada uma com o seu plano de jogo. Nem o Sporting nem nós vamos ter uma abordagem diferente. Vamos ter os dois uma vontade de ganhar e, mais do que nunca, saber que só com uma performance máxima é que podemos pontuar", referiu Cláudio Braga, na conferência de imprensa de antevisão.

A possibilidade de haver alterações não preocupa o técnico dos insulares, que referiu que a informação "chega de forma muito rápida hoje em dia", o que permite fazer uma análise "profunda" quer ao coletivo quer às individualidades.

"É ter um plano bem estudado e ter a noção de que há jogadores em campo que podem fazer a diferença. É com essa ideia que vamos entrar e com esse feeling de ambição e motivação que é igual em todas as semanas", destacou o técnico dos insulares.

O conjunto de José Peseiro vem do primeiro desaire da temporada, sofrido no Minho, diante do Sporting de Braga, por 1-0, e Cláudio Braga comentou o que espera do adversário e também o comportamento que o Marítimo necessita de apresentar.

"Espero uma equipa que, perante o seu público, quer dar resposta, que é o que sentimos depois de uma derrota, em que queremos jogar o mais rapidamente possível. Temos de ter uma concentração, uma disciplina tática e uma vontade contínua de querer fazer a diferença do primeiro ao último minuto. O querer ganhar não é só para o Sporting. É também para nós", afirmou.

Outra questão que também foi abordada na conferência de imprensa prende-se com a utilização do capitão Danny, que jogou no Sporting, e o internacional português mereceu muitos elogios por parte do treinador maritimista.

"O Danny é sempre uma mais-valia. Se calhar não treinou como treinou o resto do grupo, ou por lesão ou por gestão de esforço. Muita coisa se diz, muita coisa se escreve. Cabe a nós utilizar o Danny de uma forma que seja boa para ele, mas também muita boa para a nossa equipa. No dia de amanhã, estamos aqui para decidir e vai ser uma responsabilidade minha", respondeu Cláudio Braga.

O Marítimo, sexto classificado, com 10 pontos, visita o Sporting, quinto, também com 10, no sábado, com o apito inicial marcado para as 21:00.

Ricardo Valente regressa aos convocados

O extremo Ricardo Valente regressou esta sexta-feira aos convocados do Marítimo para a visita ao Sporting, no sábado, em jogo da sexta jornada da I Liga.

O extremo esteve suspenso pelo clube madeirense no final do mês de agosto, por comportamento incorreto num treino, realizado à porta fechada, nos Barreiros, e acabou por ser perdoado no início de setembro, depois de ter aceitado a nota de culpa, pagado uma multa e pedido perdão.

Ricardo Valente foi titular nos dois primeiros encontros e não joga desde a derrota em Vila do Conde, com o Rio Ave, por 3-1, da terceira jornada, em que entrou nos últimos 13 minutos.

O médio croata Vukovic também entrou na lista de 18 convocados, tendo ficado de fora Gamboa e Nikolaos Ioannidis em relação à ronda anterior, com nota ainda para a ausência de Lucas Áfrico, que cumpre o segundo jogo de castigo.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Marcão, Aloísio Soares, Fábio China e Rúben Ferreira.

- Médios: Vukovic, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Barrera, Ricardo Valente, Joel e Rodrigo Pinho.