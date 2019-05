City avança para João Félix depois de fechar Bruno Fernandes

A notícia está a ser avançada pela Sky Sports com grande destaque nesta terça-feira. O Manchester City vai avançar para a contratação de João Félix depois de fechar a transferência de Bruno Fernandes. O interesse da equipa de Pep Guardiola no jovem avançado do Benfica de 19 anos não é propriamente novo, mas é reforçado pela estação televisiva.

A Sky Sports já tinha noticiado na segunda-feira que o City estava muito perto de chegar a acordo com o Sporting para a contratação do médio Bruno Fernandes, num negócio que pode envolver cerca de 60 milhões de euros e ainda a cedência de jogadores aos leões. A cadeia de televisão, inclusivamente, avançou que o negócio estava a ser conduzido por Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting. E que as partes estavam muito perto de chegar a um acordo.

O próximo alvo, garante a Sky Sports, é o jovem benfiquista João Félix, jogador representado por Jorge Mendes. Na notícia avançada esta terça-feira não são mencionadas verbas, mas sabe-se que a claúsula de rescisão de João Félix é de 120 milhões de euros e o presidente Luís Filipe Vieira já disse publicamente que não pretende deixar sair nenhum jogador formado no Seixal.

A concretizarem-se as duas transferências, o Manchester City, clube treinado por Pep Guardiola que está a um pequeno passo de se sagrar campeão inglês, fica no plantel com três jogadores portugueses, com esta dupla a juntar-se a Bernardo Silva, jogador que esta época se tem exibido a um nível muito alto e recebido constantes elogios do treinador.

Um e outro negócio, contudo, a avançar, só deve ser anunciado oficialmente no final da temporada. O Benfica está na luta pelo título e o Sporting ainda tem a final da Taça de Portugal para disputar, onde terá como adversário, no dia 25 de maio, o FC Porto.

João Félix, recorde-se, tem sido apontado com alguma insistência à Juventus, clube italiano onde atuam Cristiano Ronaldo e João Cancelo. Mas esta aparente ofensiva do Manchester City pode desviar o jogador português para a Premier League.