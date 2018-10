Cinco portugueses nos cinquenta melhores treinadores do mundo, diz a FourFourTwo

A FourFourTwo, revista especializada em futebol, anunciou a sua lista anual dos 50 melhores treinadores do mundo. No ranking marcam presença cinco técnicos portugueses, mas apenas dois se mantêm relativamente ao ano passado. O número um do top, que em 2017 foi liderado por Antonio Conte, agora sem clube mas que está a ser muito ligado ao Real Madrid, também mudou. Agora, é o espanhol Pep Guardiola, que na época passada ganhou a Premier League com o Manchester City, que lidera.

Em 2017, Mourinho (5.º), Leonardo Jardim (6.º), Rui Vitória (26.º), Jorge Jesus (28.º) e Marco Silva (42.º) compunham a 'equipa' nacional entre os melhores do planeta para a revista. Para este ano, a FourFourTwo deixou ficar apenas Mourinho, no 25.º lugar desta vez, e Leonardo Jardim, que também cai, mas "apenas" até ao 12.º. Ou seja, apesar de ter saído recentemente do Monaco, Jardim é o técnico português mais bem colocado no ranking.

Relativamente às mudanças, saem Vitória, Jesus e Marco Silva, e entram Paulo Fonseca (22.º), Sérgio Conceição (33.º), e Abel Ferreira (44.º).

Se Paulo Fonseca foi campeão na Ucrânia, ao serviço do Shakhtar Donetsk, e Sérgio Conceição fez regressar o FC Porto ao topo do futebol português depois de quatro anos em que no campeonato só deu Benfica, a maior surpresa será mesmo a presença de Abel, técnico do Sp. Braga.

A revista justifica a inclusão de Abel na lista: "Promovido da segunda equipa para a primeira em abril de 2017, o antigo lateral do Sporting estabeleceu-se rapidamente como um dos mais promissores jovens treinadores da Europa. Elogiado pela sua versatilidade tática, devoção pela rapidez e olho pelas substituições, acabou 2017/2018 de forma soberba e começou a nova época de maneira ainda melhor". Ao fim de oito jornadas da I Liga, os bracarenses, lideram com 18 pontos, os mesmos que FC Porto, um acima de Benfica e Rio Ave, e mais dois que o Sporting.

No topo dos 50 melhores treinadores do mundo, para a FourFourTwo, o pódio é completado por Zinedine Zidane, que está sem clube, em 2.º, e Diego Simeone, do Atlético Madrid, no terceiro posto. O novo treinador de Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri, está no quarto lugar.