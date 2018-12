Cidade do Futebol ajuda a preparar introdução do VAR na Liga dos Campeões

Imagem aérea da Cidade do Futebol no Alto da Boa Viagem, em Oeiras. 23 de fevereiro de 2016. A Cidade do Futebol é inaugurada esta quinta feira, 31 de março de 2016 pelo presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo primeiro Ministro António Costa. A Cidade do Futebol foi construída ao longo dos últimos 17 meses e vai agregar a sede da FPF e o Centro Logístico e de Treinos das Seleções Nacionais. (ACOMPANHA TEXTO) FPF/LUSA

A Cidade do Futebol vai ser palco da 27.ª edição do curso avançado para árbitros de topo, com vista à introdução do sistema de videoárbitro (VAR) na Liga dos Campeões, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial da FPF na Internet, "um dos objetivos principais deste evento é preparar os principais árbitros europeus para a introdução do VAR nas competições da UEFA, que ocorrerá ainda esta época na Liga dos Campeões", a partir dos oitavos de final, fase na qual o FC Porto será o único representante português.

O curso vai reunir, entre 28 e 30 de janeiro de 2019, um lote de 76 árbitros de elite masculinos e femininos da UEFA, entre os quais estarão os portugueses Artur Soares Dias, Tiago Martins e Sandra Bastos, bem como os de Grupo 1 masculinos, além dos videoárbitros e potenciais candidatos à função.

Os árbitros, que terão formação no campo e na função de VAR, vão ser avaliados com base em testes escritos e físicos, decorrendo, em paralelo, um curso introdutório para árbitros internacionais, destinado aos juízes que recebem aquelas insígnias no primeiro semestre de 2019.

"É um enorme orgulho trazer para Portugal um evento desta importância da arbitragem europeia e mundial", disse o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF e membro do Comité de Arbitragem da UEFA, Fontelas Gomes, considerando que "esta escolha da UEFA mostra a confiança no trabalho" que está a ser realizado no setor em Portugal.