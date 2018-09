Nelson Oliveira foi quinto no contrarrelógio dos Mundiais

Dennis, de 28 anos, fez jus ao favoritismo ao terminar com um tempo de 1:03.02 horas, batendo o segundo classificado e campeão de 2017, o holandês Tom Dumoulin, por 1.21,09 minutos, e o terceiro e campeão europeu, o belga Victor Campenearts, por 1.21,62.

Oliveira, que no ano passado tinha sido quarto classificado, voltou desta feita a ficar próximo das medalhas, terminando a 2.14 do vencedor e a 53 segundos do 'bronze'.

Quatro vezes campeão nacional do 'crono', Oliveira tem o exercício individual como especialidade há vários anos, acumulando bons resultados internacionais: além do quinto lugar deste ano e do quarto lugar nos mundiais de 2017, tem também dois sétimos lugares, em 2016 e 2014, bem como outro sétimo melhor tempo, nos Jogos Olímpicos do Rio2016, um palmarés que consolida a presença do português entre a elite do contrarrelógio.

Nelson Oliveira irá ainda participar na prova de fundo de elites, no domingo, juntamente com Rui Costa, Tiago Machado e Rúben Guerreiro, a fechar os Mundiais de estrada que decorrem na cidade austríaca de Innsbruck.