Vítor Pereira e o Shangai SIPG continua a pensar no título chinês. A formação comandada pelo ex-FC Porto bateu o Guangzhou R&F por 3-1 com um bis de Wu Lei e outro golo de Lu Wenjun. O brasileiro Hulk fez a assistência para o bis de Wu Lei.



O Shanghai SIPG está a três pontos do líder Beijing Guoan que tinha goleado na véspera o Dalian Yifang, formação onde atua Gaitán e com a qual José Fonte rescindiu recentemente.



Com menos três pontos que o Shanghai SIPG de Vítor Pereira está o atual campeão Guangzhou Evergrande que goleou fora de casa o Henan Jianye por 5-0. Talisca fez o primeiro golo, num excelente remate que pode ver abaixo, e ainda ofereceu o 0-2 a Gao Lin.





Finalmente o Tianjin Quanjian de Paulo Sousa, que empatou em casa, sem golos, diante do Tianjin Teda que foi, em tempos, treinado por Jaime Pacheco. Foi o quarto jogo sem ganhar por parte da equipa orientada pelo antigo internacional português que está atualmente posicionada no 9.º lugar, com 23 pontos, a 16 da liderança e mais sete ue a primeira equipa abaixo da zona de despromoção.