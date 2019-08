Chelsea sofreu para conquistar a primeira vitória da época

O Chelsea conquistou este sábado a primeira vitória da temporada. Foi na deslocação ao campo do recém-promovido Norwich, por 3-2, em jogo da 3.ª jornada da Premier League.

Depois de de ser goleado na visita ao Manchester United (0-4), perder a Supertaça europeia no desempate por penáltis com o Liverpool e empatar (1-1) em casa com o Leicester, eis que o treinador Frank Lampard consegue aliviar as críticas que se abatiam sobre si.

A partida disputada no Carrow Road teve uma primeira meia hora de loucos, com quatro golos. Tammy Abraham abriu o marcador logo aos três minutos, mas logo a seguir o Norwich empatou por Cantwell. O jovem Mason Mount voltou a colocar o Chelsea à frente no marcador aos 17 minutos, mas o goleador finlandês Pukki voltou a empatar.

No segundo tempo, aos 68 minutos, foi Tammy Abraham a fixar o resultado em 3-2, num lance em que concluiu um passe de Kovacic.