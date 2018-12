Chelsea impõe primeira derrota ao Manchester City na Premier League

Maurizio Sarri já pode responder à pergunta que tinha deixado sem resposta na conferência de imprensa de antevisão do Chelsea-Manchester City. "Como se consegue vencer o City de Guardiola? Eu não sei. Eu perdi todas as partidas contra ele, por isso não sei como vencê-los. Você deve perguntar a outra pessoa", disse então o técnico italiano do Chelsea.

Este sábado, no entanto, a sua equipa encontrou a fórmula de bater a formação de Guardiola e impor ao Manchester City a primeira derrota nesta edição da Premier League, por 2-0. O jogo até começou com intenso domínio do campeão inglês, a fazer perspetivar mais um desfecho complicado para o técnico italiano do Chelsea, mas as coisas mudaram de figura muito perto do intervalo, quando N'Golo Kanté deu vantagem à equipa da casa praticamente na primeira oportunidade de que dispôs, aos 45 minutos.

Em vantagem no marcador, o Chelsea melhorou na segunda parte e conseguiu frustrar a tentativa de reação do Manchester City. David Luiz, aos 78 minutos, na sequência de um lance de bola parada, marcou de cabeça o segundo golo dos londrinos e carimbou a primeira derrota da equipa de Pep Guardiola no campeonato.

Além da invencibilidade, o Manchester City perdeu também a liderança, onde agora está isolado o Liverpool, que goleou o Bournemoutjh por 4-0 e se mantém como única equipa invicta desta Premier League, com 42 pontos

Para o Chelsea, que a meio da semana tinha perdido na deslocação ao terreno do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, por 2-1, os três pontos permitem-lhe manter-se a par do Arsenal no terceiro lugar, com 34 pontos, agora a sete pontos do Manchester City e a oito do líder Liverpool.

Jogos da 16.ª jornada

Bournemouth 0 - 4 Liverpool

Arsenal 1-0 Huddersfield Town

Burnley 1-0 Brighton & Hove Albion

Cardiff City 1-0 Southampton

Manchester United 4-1 Fulham

West Ham United 3-2 Crystal Palace

Chelsea 2- 0 Manchester City

Leicester City - Tottenham Hotspur, sábado, 19.45

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers, domingo, 16.00

Everton - Watford, segunda-feira, 20.00

