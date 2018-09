Chelsea goleia Cardiff e iguala Liverpool no primeiro lugar

O Chelsea juntou-se ao Liverpool na liderança da Premier League, ao receber e vencer este sábado à tarde o o Cardiff por 4-1.

É a quinta vitória em cinco jornadas da equipa de Maurizio Sarri, que até começou mal o jogo, uma vez que os galeses colocaram -se em vantagem logo aos 16 minutos por Sol Bamba, mas ainda antes do intervalo começou o espetáculo Eden Hazard, que marcou dois golos e consumou a reviravolta no marcador.

Foi já aos 80 minutos que, na transformação de um penálti, Hazard fez o seu hat-trick, tendo pouco depois Willian fechado a goleada.

Outro candidato ao título, o Manchester City, também não teve dificuldades em despachar o Fulham com um claro 3-0. Ao intervalo, os golos de Leroy Sané e David Silva já faziam a diferença no marcador, que foi fechado por Sterling no início do segundo tempo. O português Bernardo Silva foi titular na equipa de Pep Guardiola.

Já o Newcastle continua sem vencer na Premier League. Desta vez, a equipa de Rafa Benítez perdeu em casa com o Arsenal, por 1-2. Os gunners chegaram a uma vantagem de dois golos através de Granit Xhaka e Mesut Özil, tendo Ciaran Clark marcado o golo de honra para a equipa da casa em cima do minuto 90.

Para esquecer foi a tarde do Leicester, com Ricardo Pereira mas sem Adrien Silva, que perdeu em Bournemouth por 4-2. Dois golos de Ryan Fraser e um penálti de Joshua King condenaram o Leicester na primeira parte e as coisas ainda ficaram pior com a expulsão de Wes Morgan e com outro golo da equipa da casa por Adam Smith. A goleada foi atenuada nos minutos finais com um penálti de James Maddison e um golo de Albrighton.

Jogos e resultados da 5.ª jornada da Premier League:

Tottenham-Liverpool, 1-2

Bournemouth-Leicester, 4-2

Chelsea-Cardiff, 4-1

Huddersfield-Crystal Palace, 0-1

Manchester City-Fulham, 3-0

Newcastle-Arsenal, 1-2

Watford-Manchester United, às 17.30 horas

ESTE DOMINGO

Wolverhampton-Burnley

Everton-West Ham

ESTA SEGUNDA-FEIRA

Southampton-Brighton

Confira aqui a classificação da Premier League