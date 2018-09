Chelsea e Liverpool empatam... City passa para a liderança

Hazard marcou o golo do Chelsea no empate (1-1) com o Liverpool

Chelsea e Liverpool empataram este sábado em Stamford Bridge a um golo, um resultado que permitiu ao Manchester City de Bernardo Silva passar para a liderança da Liga inglesa, embora com os mesmos pontos que o Liverpool.

A equipa de Pep Guardiola entrou primeiro em ação, recebendo e vencendo o Brighton, por 2-0. Bernardo Silva esteve em bom plano, mas o herói do jogo foi o avançado Raheem Sterling, autor do primeiro golo, aos 29 minutos, e da assistência para o segundo, marcado pelo argentino Sergio Aguero, aos 65.

Mais ao final da tarde, foi a vez do Liverpool entrar em ação, com um registo 100% vitorioso na Premier League. A equipa de Jurgen Klopp viu Eden Hazard adiantar o Chelsea no marcador, logo aos 25 minutos. Mas mesmo em cima dos 90'. Daniel Sturridge apontou o golo do empate, que permitiu ao Liverpool somar 19 pontos, os mesmos que o Manchester City, que é líder graças à diferença de golos.

Manchester City, Liverpool e Chelsea, os três primeiros classificados da Premier League, continuam sem sofrer derrotas, algo raro à sétima jornada da Liga inglesa e que não acontecia desde 1990 - a exceção foi a temporada 2011/12, quando nesta altura da prova havia quatro equipas invencíveis - Manchester United, City, Newcaslte e Aston Villa.