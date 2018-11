Chaves vence Belenenses e sonha com apuramento

O Chaves derrotou este domingo o Belenenses, no Jamor, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga (Allianz Cup). Um golo de Niltinho na segunda parte decidiu a partida.

Com este resultado, os azuis ficam afastados do acesso à final four, enquanto os flavienses igualam o FC Porto na liderança do grupo, com 4 pontos.

O FC Porto mantém-se na liderança do Grupo C com quatro pontos e dois jogos disputados, tal como o Chaves. O Varzim é terceiro com três pontos, enquanto o Belenenses continua sem somar qualquer ponto e está fora da final four da Taça da Liga. FC Porto, Chaves e Varzim ainda têm hipóteses de seguir em frente e vão lutar por um lugar na próxima fase da competição.

No Grupo B, o Tondela foi ao Estádio do Bonfim bater o Vitória de Setúbal, por 2-1 em jogo da segunda jornada. Um resultado que permite à equipa de Pepa continuar na luta pelo acesso ao play off, mas que deixa desde os sadinos fora da luta, eles que na época passada foram à final da prova e perderam frente ao Sporting.

Com esta vitória, o Tondela soma três pontos no segundo lugar, atrás do líder Sp. Braga que comanda com 6 pontos.