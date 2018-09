Véspera de Natal de 2016. Os Cleveland Browns vencem, em casa, os San Diego Chargers, por 20-17, em jogo da NFL (liga de futebol americano). Foram precisos 635 dias para que a equipa de Cleveland voltasse a vencer um jogo, o que aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira, também em casa, com a equipa do Ohio a vencer os Jets, de Nova Iorque, por 21-17.

Na época passada, os Cleveland Browns foram a segunda equipa de sempre na NFL a conseguirem um 0-16. Ou seja, dezasseis jogos e o mesmo número de derrotas. Muita coisa aconteceu nestes 635 dias, como por exemplo uma mudança da Casa Branca e até os já referidos Chargers mudaram de cidade, estando agora em Los Angels. No mesmo período de tempo, apenas para referência, saíram seis filmes do universo Marvel para o cinema.

A espera foi tanta em Cleveland, que a Budweiser colocou pela cidade, em meados do mês de agosto, cerca de uma dezena de arcas frigoríficas com Bud Light. Estavam protegidas a corrente e cadeado, mas o negócio com os fãs de Cleveland tinha tanto de simples como de complicado. A cerveja seria de borla, assim os Browns voltassem às vitórias. E lá aconteceu.

Ao chegar ao jogo frente aos Jets, os Browns eram considerados favoritos pela primeira vez em muito, muito tempo. Nas primeiras duas semanas, a equipa tinha somado uma derrota frente aos Saints, equipa de Nova Orleães, e um incomum empate na abertura da época, em casa, contra os Pittsburgh Steelers.

E ao segundo quarto do jogo parecia que os fãs dos Browns iam ser presenteados com mais do mesmo. De seguida, Tyrod Taylor, o quarterback (jogador que aparece a atirar a bola 99% das vezes) titular, lesiona-se. Entra então em jogo Baker Mayfield. Seria uma substituição relativamente normal não tivesse sido Mayfield a primeira escolha do draft (processo em que são selecionados os rookies, ou jogadores novatos) deste ano. Havia muita expectativa sobre o jovem de 23 anos, mas o treinador Hue Jackson optou por iniciar a época com Taylor, apostando mais na experiência e que um ano de aprendizagem faria bem ao rookie Baker Mayfield. E a estreia, ainda que forçada, foi de sonho. Moral da história: os Browns viraram o jogo e ganharam 21-17, com uma excelente estreia do jovem quarterback.

Como prometido, as geleiras foram abertas, a festa instalou-se em Cleveland e até as autoridades recorreram ao Twitter para festejar... até se lembrarem da "coisa da cerveja grátis".

"Ganhámos!!! Esperem... oh Deus. A coisa da cerveja grátis... Ok Cleveland, fiquem calmos. Vamos Browns", publicou a polícia de Cleveland.

E como a cidade de Cleveland precisava de uma vitória dos Browns e de uma aparição de Baker Mayfield, jogador que tem tudo para agora ser o menino bonito da cidade depois da (segunda) saída de LeBron James dos Cavaliers, desta vez para os Lakers da solarenta e glamourosa Los Angeles.

Mas James não esquece e nunca esqueceu Cleveland, até porque nasceu na vizinha Akron, que fica a menos de uma hora de distância.