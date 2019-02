Celta goleado e adeptos pedem saída de Miguel Cardoso: "Mouriño vai embora"

O Celta de Vigo somou este sábado a oitavo derrota na Liga espanhola de futebol sob o comando de Miguel Cardoso, em 12 jogos, ao perder em casa por 4-1 com o Levante, em encontro da 24.ª jornada. Os adeptos do Celta não perdoram e pediram a cabeça do treinador português ao som de cânticos "Mouriño vai embora".

Jose Morales, aos 20 e 62 minutos, Coke, aos 40, e Borja Maioral, aos 89, apontaram os golos dos forasteiros, enquanto Brais Mendez faturou aos 88', de penálti, para os locais, que atuaram com 10 desde os 49, por expulsão de Ryad Boudebouz.

Com este resultado, o conjunto galego manteve-se com 24 pontos, no 16.º posto, mas pode cair para os lugares de descida, enquanto o Levante, que vinha de três jogos sem ganhar e apresentou Ruben Vezo de início, saltou, provisoriamente, para 11.º, com 30.

Sob o comando do treinador português, o Celta de Vigo soma agora, na Liga espanhola, três vitórias, um empate e sete derrotas, em 12 embates.

Na presente temporada, Miguel Cardoso assumiu o comando da equipa espanhola à 13.ª ronda, depois de ter sido despedido dos franceses do Nantes, em 2 de outubro, com a equipa no 19.º e penúltimo posto do campeonato gaulês.