SAD do Benfica arguida no e-toupeira, encarnados falam em inconstitucionalidade

A SAD do Benfica foi constituída arguida no caso E-Toupeira tendo Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro , administradores da SAD encarnada, sido ouvidos pelo Ministério Público.



A notícia foi adiantada pela SIC Notícias. Refira-se que Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, já tinha sido constituído arguido em março último mas com proibição de contactar com outros arguidos, de acordo com o despacho da juíza Cláudia Pina.



José Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça, que trabalhava no departamento de informática dos tribunais de Fafe e Guimarães, ficou em prisão preventiva.