Caso dos emails: PGR diz que Paulo Gonçalves é o único arguido

O gabinete de Joana Marques Vidal garante ao DN que o presidente do Benfica não é arguido no caso dos e-mails, ao contrário do que acontece com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do clube.

Num primeiro momento, num esclarecimento enviado ao DN, a PGR informou que o processo tinha apenas "um arguido constituído" e que não se tratava de "nenhuma das pessoas mencionadas na notícia" publicada esta terça-feira pelo Correio da Manhã, na qual era dito que Luís Filipe Vieira era arguido, há quase um ano, por corrupção desportiva do caso dos e-mails, juntamente com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica acusado no âmbito do processo e-Toupeira, Pedro Guerra, comentador desportivo ligado ao clube da Luz, e Adão Mendes, ex-árbitro de futebol.

Mais tarde, a PGR fez chegar um novo esclarecimento onde clarificou que o arguido no processo é Paulo Gonçalves.