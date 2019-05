Casillas envia mensagem a familiares e amigos: "Estou tranquilo"

Casillas publica foto no hospital, após "susto grande"

Óliver, Maxi e Bueno visitam Casillas no hospital

"Estou tranquilo". Foi esta a mensagem que Iker Casillas conseguiu enviar para seus familiares e amigos mais próximos assim que conseguiu pegar no telemóvel, depois de sofrer um enfarte agudo do miocárdio esta quarta-feira.

O obstrução da artéria coronária direita obrigou-o a ir ao hospital e ser submetido a um cateterismo. Uma vez fora de perigo conseguiu tirar alguns minutos para responder aos seus amigos mais próximos. A mensagem foi divulgada pelo jornal espanhol Marca e serve para tranquilizar o mundo sedento de uma rápida recuperação, a avaliar pelas redes sociais.

Foram várias as personalidades individuais e coletivas do mundo do desporto e enviar força e mensagem de rápida recuperação a Casillas. Deco, Figo, Nadal, Gasol, Sergio Ramos, De Gea ou Neur, bem como o Inter, o Milan, o Real Madrid, o Barcelona, o Benfica, o Sporting e a seleção nacional portuguesa foram algumas delas.

Casillas começou a sentir-se mal no treino no FC Porto, esta manhã de quarta-feira, tendo depois sido transferido para o hospital, estava os médicos descobriram que sofria de um ataque cardíaco com obstrução da artéria coronária direita. Foi rapidamente cateterizado, encontrando-se nos cuidados intensivos a recuperar.