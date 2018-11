Casillas cada vez mais com as portas abertas da seleção espanhola

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, já disse recentemente que está disponível para regressar à seleção espanhola e nas últimas semanas esta possibilidade ganhou novos contornos, dado que De Gea, o atual titular, tem sido algo contestado pelas suas atuações.

Em declarações à Radio Marca, José Francisco Molina, diretor desportivo da seleção espanhola e também ele antigo guarda-redes, deixou essa hipótese em aberto. "Não creio que as palavras do Iker ao dizer que gostava de voltar a jogar na seleção espanhola criem mais pressão. O Di Gea é um rapaz com muita confiança nele próprio. Gosto que os futebolistas tenham vontade de representar a sua seleção e se amanhã o selecionador decidir que o Casillas é convocado vamos apoiá-lo e ficaremos encantados por receber outra vez o Iker", disse Molina.

Recentemente, numa sondagem feita pelo jornal AS, o guarda-redes do FC Porto foi o mais votado para voltar a ocupar a baliza da Espanha, com mais de 50% dos votos, à frente de Kepa Arrizabalaga (Chelsea), com 39,54%, e Pau López, do Bétis, com 5,14 % dos votos. De Gea, o atual titular, teve apenas 4,99% dos votos dos leitores.