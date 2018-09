Iker Casillas, 37 anos, guarda-redes do FC Porto, vai bater na noite desta terça-feira mais um recorde na Liga dos Campeões. O espanhol já era o futebolista com mais jogos realizados (167 jogos), mais minutos jogados (14947 minutos) e com mais jogos sem sofrer golos na Champions (57). E esta terça-feira, diante do Schalke, vai tornar-se o jogador com mais participações consecutivas na fase de grupos da prova milionária, um total de 20, superando as 19 de Ryan Giggs.

Este recorde, curiosamente, podia já ter sido batido na época passada. Isto porque em 1997, o guardião espanhol foi convocado para um jogo entre o Real Madrid e o Rosenborg, na Noruega. Mas na altura, o treinador Jupp Heynckes, manteve Santiago Cañizares como titular, impedindo assim que Casillas se estreasse na prova com apenas 16 anos.

A estreia de Iker Casillas na Champions aconteceu em 1999, mais concretamente no dia 15 de setembro, num jogo da fase de grupos da Champions, na Grécia, diante do Olympiacos. Casillas já era aposta do treinador John Toschak e manteve a titularidade nas provas europeias. O jogo não foi daqueles propriamente para recordar, já que o espanhol sofreu três golos no empate (3-3). Nessa equipa do Olympiacos jogava o ex-benfiquista Zlatko Zahovic. O Real Madrid acabaria por vencer a edição desse ano da Champions, batendo na final o Valência, por 3-0, e do outro lado estava... Santiago Cañizares, o guarda-redes que o impediu de se estrear em 1997.

De então para cá, Casillas contabiliza 95 vitórias, 33 empates, 39 derrotas e 188 golos sofridos. E, claro, três troféus de vencedor da Champions, todos ao serviço do Real Madrid - 1999/2000, 2001/02 e 2013/14.