Caroline Wozniacki revela que sofre de artrite reumatóide

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, de 28 anos, número 3 do ranking mundial, revelou esta quinta-feira que sofre de artrite reumatóide e que a doença foi-lhe diagnosticada pouco tempo antes da realização do Open dos Estados Unidos.

"No início foi um choque. Sempre me senti como uma da tenistas mais saudáveis do circuito e de um dia para o outro fui obrigada a lidar com esta nova realidade", referiu a tenista numa conferência de imprensa do WTA Finals, em Singapura.

Wozniacki, antiga número 1 do mundo, que este ano venceu o Open da Austrália, confessou que os primeiros sintomas surgiram quando começou a sentir algum cansaço após o torneio de Wimbledon e sentiu dificuldades em levantar os braços. Foi aí que consultou vários especialistas e que lhe foi diagnosticada a doença, que causa inflamações nas articulações, gera cansaço e dores.

"Durante algum tempo não quis falar publicamente do assunto, até para não dar vantagem às minhas adversárias. É uma situação com a qual terei de aprender a lidar. Haverá dias em que vou acordar e não vou conseguir sair da cama. Noutros estarei melhor", referiu, confiante de que devidamente medicada vai conseguir manter a sua carreira.

E a recente vitória em Tóquio deu-lhe ainda mais esperanças: "Foi uma vitória muito importante, porque me deu confiança. Sei que há muitas pessoas no mundo com a mesma doença e espero conseguir ser um exemplo para elas. Que possam dizer que se ela pode, eu também."