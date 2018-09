Carlos Mané e o regresso aos relvados: "Foi um dia muito marcante para mim"

Uma vitória tranquila do leão no dia em que Mané voltou a jogar futebol

Carlos Mané voltou aos relvados no sábado. Entrou aos 90+1 minutos de jogo no Sporting- Marítimo e ainda tocou na bola e recebeu, inclusivamente, o prémio de melhor em campo das mãos de Bruno Fernandes. O gesto do capitão emocionou o extremo.

Mané não jogava há 15 meses, desde abril de 2017. E "houve alturas" em que ele próprio se questionou se voltaria a jogar futebol. Horas depois de voltar a pisar o relvado em dia de jogo, o jogador recorreu às redes sociais para destacar a importância do momento e não esqueceu o Estugarda, clube onde jogou por empréstimo dos leões até se lesionar gravemente.

"Depois de 500 dias, finalmente de volta aos jogos oficiais. Foi um dia muito marcante para mim, vivi momentos muito complicados, que graças a Deus, a pensamentos positivos e muita força de vontade, hoje ultrapasso essa etapa. Etapa essa onde mesmo com todas as dificuldades, aprendi e cresci muito. Ontem questionava-me, mas hoje agradeço. Sinto-me mais forte. Obrigado Sporting. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos por sempre me apoiarem e quero agradecer ao Estugarda por todo o profissionalismo que demonstraram para comigo em toda a minha recuperação.

Muito feliz pela vitória de ontem. Vale a pena suportar as lutas, com Deus a vitória é inevitável.", escreveu Mané nas redes sociais.