Carlos Freitas apontado a diretor desportivo do Mónaco

Carlos Freitas, antigo diretor desportivo do Sporting que atualmente desempenha o mesmo cargo na Fiorentina, equipa da Serie A italiana, pode vir a tornar-se no homem forte do futebol do Mónaco de Leonardo Jardim na próxima época. A informação é avançada este sábado pelo jornal L'Équipe.

De acordo com o jornal desportivo francês, além do português, que além do Sporting e da Fiorentina passou ainda pelo Sp. Braga, Olympiacos e Metz, o clube monegasco tem ainda um outro nome em carteira: Antonio Cordon, que já esteve no clube em 2016/17 e que atualmente se encontra na China.

Freitas tem a seu favor o facto de ser português e de conhecer muito bem o treinador Leonardo Jardim, com quem trabalhou no Sporting de Braga. Além disso, conhece bem o futebol francês dos tempos em que chefiou o futebol do Metz.

O Mónaco está à procura de um diretor desportivo, dado que Michael Emenalo está de saída do Principado. O clube pretende fazer uma grande reestruturação na área do futebol, na sequência da recente saída do russo Vadim Vasilyev, que era o vice-presidente com a pasta do futebol, mas que foi demitido há poucos dias na sequência dos maus resultados da equipa e de "erros graves cometidos no passado", como justificou o clube em comunicado.